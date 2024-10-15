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        Haberler Gündem Güncel Düzce'de 165 araç trafikten men edildi | Son dakika haberleri

        Düzce'de denetimlerde 165 araç trafikten men edildi

        Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerinde 10 bine yakın araç, bin 137 motosiklet, 151 okul servisi denetlendi, 165 araç trafikten men edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:15 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:15
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        Düzce'de 165 araç trafikten men edildi
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        Düzce'de jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 7-13 Ekim 2024 tarihleri arasındaki denetimlerde 9 bin 909 araç, bin 137 motosiklet, 151 okul servisi kontrol edildi.

        Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 253 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 31 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 165 araçta trafikten men edildi.

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