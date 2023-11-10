Düzce'de 2 milyon adet dolu makaron ele geçirildi Düzce'de, polisin durdurup arama yaptığı bir TIR'da kaçak tütünle doldurulmuş 2 milyon adet makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. TIR'a, daha önce de kaçakçılıkta kullanıldığı için el konuldu

Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.11.2023 - 23:18 Güncelleme: 10.11.2023 - 23:18 facebook

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