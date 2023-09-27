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        Haberler Gündem Düzce'de 30 bin 780 doldurulmuş makaron yakalandı - Güncel haberler

        Düzce'de 30 bin 780 doldurulmuş makaron yakalandı

        Düzce'de tütün mamulleri satan iş yerinde yapılan aramada 30 bin 780 doldurulmuş makaron ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 21:17 Güncelleme: 27.09.2023 - 21:17
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        Düzce'de 30 bin 780 doldurulmuş makaron yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, boş makaronların kaçak tütünle doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine kent merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda 30 bin 780 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Olayla ilgili yakalanan 6 şüpheli hakkında "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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