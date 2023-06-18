Düzce’de gece saatlerinde sağanak yağış başladı ve sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Yağmur nedeniyle Akçakoca ilçesinde Esmahanım ve Küpler, Cumayeri ilçesinde Avlayan, Mısırlık, Yenitepe, Dokuzdeğirmen, Gümüşova ilçesinde Elmacık ve Gölyaka ilçesinde Değirmentepe köylerinde su taşkını yaşandı.

Taşkınlar nedeniyle bazı ekili alanlar ve evler zarar gördü. Vatandaşlar, evlerine dolan suları kovalarla boşalttı.

İl Özel İdaresi ekipleri su taşkınlarının daha büyük zararlara yol açmaması için 15 iş makinesi ve 15 personelle dere ve sulama kanallarında temizlik çalışması yaptı. Yağmurun etkisini yitirmesiyle sular, büyük ölçüde çekildi.