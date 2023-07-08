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        Düzce'de akıma kapılan leylek 3 haftalık yoğun tedaviyle hayat buldu

        Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan leyleği, yoğun ve özverili tedaviyle sağlığına kavuşturdu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 09:26
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        Esençam Mahallesi kırsalından geçen yüksek gerilim hattı direğinin yanında yaklaşık 3 hafta önce hareketsiz halde iki yetişkin leylek gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

         

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        Ekipler leyleklerden birinin öldüğünü tespit etti. Vücudunda ağır yanıklar oluşan ancak yaşadığı anlaşılan diğer leylek ise özel kabinle müdürlüğe getirildi. 3 hafta süren yoğun tedaviye alınan leylek iyileşti.

         

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        "BİR SÜRE ELLE BESLEDİK"

        Şube Müdürlüğü veteriner hekimlerinden Murat Ünlü, vakit kaybetmeden tedavisine başladıkları leyleğe yaklaşık 3 haftadır sevgi ve şefkatle baktıklarını ifade etti.

         

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        Hem elektrik çarpması hem de yüksekten düşme nedeniyle hayvanın büyük travma geçirdiğini anlatan Ünlü, "Ayrıca vücudunda ağır yanıklar oluşmuştu. Yeme, içme probleminden dolayı şok halindeydi, ilk planda hemen şok tedavisine başladık ve sıvı sağaltımını yaptık. Bir süre elle besledik" dedi.

         

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        Ünlü, şok tedavisi sonrası ishal komplikasyonuyla karşılaştıklarını belirterek, laboratuvar tahlillerinin ardından bağırsaklarında yoğun parazit tespit ettikleri leyleği bu sorundan da kurtardıklarını söyledi.

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        BALIK, TAVUK VE CİĞERLE BESLENİYOR

        Veteriner hekim Zeynep Hızal, rehabilite sürecinde beslenmeye çok önem verdiklerine değindi.

         

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        Yaralı hayvanın ilk geldiğinde beslenemeyecek durumda olduğundan bahseden Hızal, "Biz sevgimiz ve şefkatimizle besledik. Yutkunamadığı için kusuyordu, bu yüzden sonda uyguladık. Çok kısa zamanda toparladı, yaklaşık 3 hafta içinde uçuş kabiliyetini tekrar kazandı ve kendi kendini besleyebilir hale geldi, çok mutluyuz" diye konuştu.

         

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        Hızal, sulak alanlarda yaşayan leyleklerin balıklar ve küçük sürüngenlerle beslendiklerini anımsatarak, leyleğe balık ve tavuk ürünlerinin yanı sıra ciğer gibi protein ağırlıklı diyet uyguladıklarını aktardı.

         

         

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        Leyleklerin eşleriyle yaşadıkların anlatan Hızal, tedavisini üstlendikleri leyleğe olayda ölen çiftinin yokluğunu aratmayacak şekilde şefkat ve özenle baktıklarını, en kısa sürede doğadaki özgür ortamına kavuşturacaklarını sözlerine ekledi.

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        #akıma kapılan leylek
        #düzce
        #haberler
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