Düzce'de akıma kapılan leylek 3 haftalık yoğun tedaviyle hayat buldu

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Yaralı hayvanın ilk geldiğinde beslenemeyecek durumda olduğundan bahseden Hızal, "Biz sevgimiz ve şefkatimizle besledik. Yutkunamadığı için kusuyordu, bu yüzden sonda uyguladık. Çok kısa zamanda toparladı, yaklaşık 3 hafta içinde uçuş kabiliyetini tekrar kazandı ve kendi kendini besleyebilir hale geldi, çok mutluyuz" diye konuştu.