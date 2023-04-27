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AA

Düzce kent merkezinde pompalı tüfekle havaya ve bir iş yerine ateş eden kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde bir kadının pompalı tüfekle rastgele ateş ettiğini gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, caddedeki araç ve insan trafiğini keserek elinde silah bulunan Gülhan T. A'nın (40) etrafını sardı. AA'nın haberine göre, bir süre sonra Gülhan T.A'yı etkisiz hale getiren ekipler, hazır bulunan ambulansa alarak kontrol amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine getirdi.

Kadının ifadesinde alkollü olduğu ve işyeri sahipleri ile alacak meselesi bulunduğu öğrenildi.