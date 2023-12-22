Düzce'de aracında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti Düzce'nin Gümüşova ilçesinde husumetlisi tarafından aracında silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi

Gümüşova'da Ali Yavuz (54), aralarında husumet olduğu öğrenilen Sami G. ile karşılaşılarak tartışmaya başladı.

Çevredekiler tarafından ayrılan sözlü kavganın ardından Ali Yavuz, Fatih Mahallesi 120. Sokak'ta park halinde bulunan aracına bindi.

Hareket edeceği sırada kendisini takip eden Sami G. tekrar yanına gelerek Yavuz'a 3 el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yavuz'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı Sami G, polis ve jandarma ekipleri tarafından aranıyor.

Öte yandan Ali Yavuz'un aslen Düzce'nin Gümüşova ilçesinden olduğu, Sami G. ile uzun zamandır süren tartışma nedeniyle Kocaeli'ye yerleştiği, bugün yakınının cenaze törenine katılmak için ilçeye geldiği öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.