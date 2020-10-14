Düzce'de Azerbaycan'a destek için konvoy oluşturuldu

AA

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki gösteren İHH üyeleri ve kentte faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi önünde toplandı.

Yaklaşık 100 araçlık konvoy, Aziziye Mahallesi'ne kadar gitti. Burada grup adına açıklama yapan İHH Düzce Şube Başkanı Osman Altundal, Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumunu ve Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın yeniden sivillere yönelik saldırılara başladığını anımsattı.

Ermenistan'ın, son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Altundal, tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduklarını söyledi.

Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından derhal çekilmesinin sorunun çözümündeki tek çıkar yol olduğunu dile getiren Altundal, "Can Azerbaycan'ın, Türkiye halkı olarak daima yanında olmaya devam edeceğiz. 30 yıldır Ermenistan işgalinde bulunan Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu dünya kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz. Saldırılar karşısında Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildirmek istiyoruz. Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya çağırıyoruz." diye konuştu.