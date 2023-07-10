Düzce'de bazı kamu çalışanlarına 1 günlük sel izni Düzce'yi etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanları 1 gün idari izinli olacak

Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli olacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte devam eden kuvvetli yağış sel ve taşkınlara yol açtı.

Bu çerçevede, 10 Temmuz Pazartesi günü mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli olması kararı alındı.