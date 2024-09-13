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        Haberler Gündem Düzce'de binanın bodrum katında cansız erkek bedeni bulundu - Güncel haberler

        Düzce'de binanın bodrum katında cansız erkek bedeni bulundu

        Düzce'de 5 katlı bir binanın bodrum katında cansız erkek bedeni bulundu. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 22:50 Güncelleme: 13.09.2024 - 22:50
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        Bodrum katında cansız erkek bedeni bulundu
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        Olay, saat 19.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak üzerinde meydana geldi.

        5 katlı binanın bodrum katından kötü koku geldiğini fark eden apartman sakinleri, hayvan öldüğünü düşünerek durumu Düzce Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Zabıta ekipleri bodrum katta yaptıkları incelemede 30 yaşlarında bir cansız erkek bedeni buldu.

        Zabıta ekipleri, durumu polise bildirdi.

        Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede cansız bedenin yaklaşık 10 günlük olduğu belirlendi.

        Cansız bedenin yanında sırt çantası da bulundu. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi morguna kaldırılan cansız bedenin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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