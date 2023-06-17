Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Düzce'nin bisiklet kullanmak için çok uygun bir kent olduğunu belirterek, "Son dönemde hava kirliliğinin arttığının farkındayız. Düzce'nin yerel kurumları hava kirliliğiyle mücadele ederken, biz de bisikletseverler olarak kulüplerimizin desteğiyle bu festivali düzenliyoruz." diye konuştu.