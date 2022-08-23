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Haberler Gündem 3. Sayfa Düzce'de bisiklet üzerinde akılalmaz ölüm
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Bisiklet üzerinde yemek yerken düşüp hayatını kaybetti

Düzce'de bisikletle seyir halindeyken yemek yiyen yaşlı adam, dengesini kaybedip düşerek kafasını taşa çarptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı adamın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi

Düzce'de bisiklet üzerinde akılalmaz ölüm
Düzce'de bisiklet üzerinde akılalmaz ölüm
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İHA

Düzce'de bisiklet üzerinde yemek yerken dengesini kaybedip düşen ve kafasını taşa çarpan 68 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bisikletiyle seyir halinde olan ve yemek yiyen 68 yaşındaki İrfan Güler, dengesini kaybederek düştü. Başını taşa çarpan yaşlı adamı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı adamın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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