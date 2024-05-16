Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla yazın Düzce genelinde hayvan çeşitliliği ile ilgili envanter çalışmalarına başladı.

Çalışmalar sırasında son dönemde yaşam alanları tahrip edildiği için nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli kaplumbağaya rastlandı.

Koruma altına alınan kaplumbağa, yaban hayatı geliştirme sahasına götürüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Biyolojik Çeşitlilik Envanter İzleme Çalışmaları kapsamında takibi yapılan türlerimizden emys orbicularis (benekli kaplumbağa) arazide gözlemlenmiştir.