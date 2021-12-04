Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 06.00 sıralarında Boğaziçi Beldesi Yazlık Mahallesinde dere içerisindeki motosikleti gördü. Jandarmanın, bölgede başlattığı çalışma sonucu şüpheli A.A. yakalandı. Jandarmanın yaptığı inceleme sonucu elektrikli motosikletin saat 04.12´de Düzce Üniversitesi kampüsünün önünden çalındığı, A.A.´nın motosiklet ile bir süre gezdikten sonra aracı dere yatağına attığı tespit edildi.







Motosikletin çalındığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan A.A., işlemleri için Düzce Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine getirildi, motosiklet ise sahibine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.