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Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, umuma açık iş yerleri, metruk alanlar, parklar ve eğlence mekanlarında aranan şahısları yakalamaya yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.

Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı
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AA

Düzce'de, çeşitli suçlardan aranan 41 kişi polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde umuma açık iş yerleri, metruk alanlar, parklar ve eğlence mekanlarında aranan şahısları yakalamaya yönelik uygulama yaptı.

Bu kapsamda 10 bin 814 şahsın sorgusunu yapan ekipler, haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 41 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

İfadeleri alınan şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şahısların üzerinde ve araçlarındaki aramalarda ise 10 ruhsatsız tabanca, 12 adet kurusıkı tabanca ve 613 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca ekipler kumar oynadıkları belirlenen 22 kişi ve 1 iş yeri sahibine toplam 40 bin 18 lira ceza uyguladı.

Öte yandan ikametten hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 zanlı da tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.


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