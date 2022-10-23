Düzce'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Düzce'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Düzce'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
AA

İddiaya göre, Merkez Mahallesi'nde N.K. ve İ.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K, tabancayla İ.B'ye ateş etti.

Babasının vurulduğunu gören Z.B. ise N.K'yı tabancayla ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince, Düzce Atatürk Devlet ve Gümüşova Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı.

N.K. ve İ.B. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Z.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Karabük'te havalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM Havalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan Habertürk'e açıklamalar
GÜNDEM Erbakan: İttifakı milletimizle yapacağız
Türk Medeni Kanunu Kabulü ve Maddeleri: Türk Medeni Kanunu Ne Zaman Kabul Edildi ve Yürürlüğe Girdi?
GÜNDEM Türk Medeni Kanunu kabulü ve maddeleri
Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
GÜNDEM İki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
Moskova Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi ve Sonuçları: Moskova Antlaşması Ne Zaman, Hangi Savaştan Sonra İmzalanmıştır?
GÜNDEM Moskova Antlaşması tarihi, Maddeleri, Önemi ve ...
Halifelik Neden ve Ne Zaman Kaldırıldı? Halifeliğin Kaldırılması Hangi İlkeye Bağlıdır?
GÜNDEM Halifelik neden ve ne zaman kaldırıldı?
Galiçya Cephesi Nerede Açıldı ve Ne Zaman Kapandı? 1. Dünya Savaşında Galiçya Cephesinde Hangi Devletler Savaştı?
GÜNDEM Galiçya Cephesi nerede açıldı ve ne zaman kapandı?
Dokuz Umde Bildirisi Nedir, Neyin Temeli? Dokuz Umde (İlke) İlkeleri ve Maddeleri
GÜNDEM Dokuz Umde Bildirisi nedir, neyin temeli?
Manisa’da eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
GÜNDEM Manisa’da eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
AÖL 1. dönem sınav tarihleri 2022-2023: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Açık Lise sınavı online mı, yüz yüze mi olacak?
GÜNDEM AÖL 1. dönem sınav tarihleri 2022-2023

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.