Düzce'de cip ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı
Düzce Çilimli'de cipin işçi servisiyle çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Düzce'nin Çilimli ilçesinde cip ve işçi servisinin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
M.B. idaresindeki cip, Düzce Caddesi Topçular mevkisinde, H.K. yönetimindeki servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada cip sürücüsü ve minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre; yaralılar Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.