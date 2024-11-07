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        Haberler Gündem Düzce'de cip ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı

        Düzce'de cip ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı

        Düzce Çilimli'de cipin işçi servisiyle çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 06:04 Güncelleme: 07.11.2024 - 06:04
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        Düzce'de cip ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı
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        Düzce'nin Çilimli ilçesinde cip ve işçi servisinin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        M.B. idaresindeki cip, Düzce Caddesi Topçular mevkisinde, H.K. yönetimindeki servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada cip sürücüsü ve minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre; yaralılar Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #haberler
        #düzce
        #Çilimli
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