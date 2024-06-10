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        Haberler Gündem Düzce'de denizde cansız erkek bedeni bulundu - Güncel haberler

        Düzce'de denizde cansız erkek bedeni bulundu

        Düzce'nin Akçakoca ilçesi Değirmenağzı mevkisinde suda hareketsiz bir kişiyi gören balıkçı, durumu yetkililere bildirdi. Ekiplerce bota alınarak kıyıya getirilen cansız bedenin, serinlemek için denize girdiği belirtilen İrfan Horoz'a ait olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 21:12 Güncelleme: 10.06.2024 - 21:12
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        Denizde cansız erkek bedeni bulundu
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        Değirmenağzı mevkisinde suda hareketsiz bir kişiyi gören balıkçı, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bota alınarak kıyıya getirilen cansız bedenin, serinlemek için denize girdiği belirtilen İrfan Horoz'a (80) ait olduğu tespit edildi.

        Horoz'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

        İyi derecede yüzme bildiği belirtilen Horoz'un kalp krizi sonucu öldüğü değerlendiriliyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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