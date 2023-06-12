Sadece iki malzeme tüm bağırsakları tertemiz yapıyor!

AA

Düzce'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Şehit Kemal Işıldak Mahallesi'nde bulunan trafo merkezinde bir arızaya giden özel bir firma çalışanı İsmail Kaynak, çalışma yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

AA'nın haberine göre; ağır yaralan Kaynak, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.