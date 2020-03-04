AA

Alınan bilgiye göre, Sarımeşe Köyü sınırları içinde faaliyet gösteren kaplama fabrikasının toz silosundaki kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Düzce Belediyesi ve Gümüşova Belediyesine ait itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek çalışmalara destek verdi.

Kazan dairesinde çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı. AA'nın haberine göre; yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle toz silosunda hasar oluştu.