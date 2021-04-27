Düzce'de hafif ticari araç evin bahçesine devrildi: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Selçuk U. idaresindeki 34 RL 551 plakalı hafif ticari araç, Osmaniye Mahallesi Şen Sokak mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir apartmanın istinat duvarına çarptı.
Hızını alamayan araç, yaklaşık 10 metre yükseklikten bir evin bahçesine devrildi.
Dik duran araçtaki sürücü ve yanındaki kişi bulundukları yerde sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri çifti kurtardı.
Kazada ağır yaralanan çift, ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan aracın bahçesine düştüğü evde de hasar oluştu.
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