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        Haberler Gündem Düzce'de "huzur ve güven" uygulaması yapıldı - Güncel haberler

        Düzce'de "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

        Düzce'de 8 ayrı noktada 180 emniyet personelinin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 01:22 Güncelleme: 19.06.2024 - 01:22
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        Düzce'de "huzur ve güven" uygulaması
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        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentin 8 ayrı bölgesinde 21 umuma açık yer, 12 günübirlik kiralanan ev, 5 park bahçe, 1867 kişi, 244 araç, 18 kıraathane, 1 internet kafe, 1 iş merkezi ve 1 mesire alanını denetledi.

        Eş zamanlı gerçekleştirilen ve dron ile narkotik köpeğinin de kullanıldığı "huzur ve güven" uygulamasına 180 personel katıldı.

        Denetimlerde 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 2 kişiye işlem yapıldı, 17 araç sahibine toplamda 92 bin 144 lira ceza uygulandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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