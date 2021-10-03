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Düzce'de iki araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Düzce'de iki araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Düzce'de trafik kazası: 6 yaralı
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DHA

Uğur Gül idaresindeki 67 TP 671 plakalı minibüs ile Bayram Kurşunlu idaresindeki 54 ADG 688 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Kemer mevkisi Aksaklar sapağında çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve otomobilde bulunan Melih, Hikmet ve Akın Kurşunlu ile Ersin Kara yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yaralılar, ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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