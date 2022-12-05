İki gündür kayıptı, iş yerinde ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Düzce'de iki gündür haber alınamayan kişi iş yerinde ölü bulundu

Düzce Gümüşova'da kendisinden iki gündür haber alınamayan 50 yaşındaki Metin Hoşgör, iş yerinde ölü bulundu. Hoşgör'ün sahte içkiden kaynaklanan alkol zehirlenmesi nedeniyle öldüğü değerlendiriliyor

Düzce'de iki gündür haber alınamayan kişi iş yerinde ölü bulundu
İki gündür kayıptı, iş yerinde ölü bulundu
0:00 / 0:00
AA

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 2 gündür haber alınamayan kişi iş yerinde ölü bulundu.

Akaryakıt istasyonunda çalışan ve cuma günü sabah işe gittikten sonra bir daha haber alınamayan Metin Hoşgör'ün (50) ailesi, durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Aramalardan sonuç alamayan polis ekipleri, Hoşgör'ün, kendisine ait olan ve boş zamanlarında gittiği Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında bulunan erkek kuaförünü kontrol etti.

AA'nın haberine göre; polis ekiplerince iş yerinde hareketsiz halde bulunan Hoşgör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Metin Hoşg&ouml;r (50)
Metin Hoşgör (50)

ALKOL ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Hoşgör'ün cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hoşgör'ün alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği ve sahte içki kullandığı üzerinde duruluyor.

*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy kimdir, öldü mü? Haydar Ulusoy ölüm nedeni ne?
GÜNDEM Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy kimdir, öldü mü?
Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti
GÜNDEM Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını ...
Osmaniye'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
GÜNDEM Osmaniye'de ölümlü kaza
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ne zaman? İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?
Zonguldak TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı: 4 Aralık 2022 TOKİ Zonguldak kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama
GÜNDEM TOKİ Zonguldak kura çekimi yapılıyor
TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekim tarihleri 2022! Başakşehir TOKİ çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
GÜNDEM TOKİ Başakşehir kura çekim tarihleri!
TOKİ il il kura çekim tarihleri! 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekilişi hangi gün yapılacak?
GÜNDEM TOKİ il il kura çekim tarihleri takvimi!
AÖF sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı linki! 2022 AÖF sınav yerleri giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman belli olacak?
GÜNDEM AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?
TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama ekranı: 5 Aralık 2022 TOKİ Konya kura çekiliş sonuçları ve nihai tam isim listesi
GÜNDEM TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama
PTT personel alımı başvuru tarihleri! 2022 PTT personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak ve başvuru şartları nelerdir?
GÜNDEM PTT personel alımı başvuru tarihleri!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.