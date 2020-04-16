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Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yığılca ilçesine 14 gün, Akçakoca ilçesinde de hafta sonu 2 gün olmak üzere giriş ve çıkışlara sınırlandırma getirildi.

Düzce
AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplandığı belirtildi.

Toplantıda alınan karar gereği, Yığılca ilçe sınırlarından kara yolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya olarak il merkezine yapılacak tüm giriş ve çıkışların cuma saat 24.00'ten itibaren 15 gün sınırlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yığılca ilçesi genelinde merkez ve köylerde hareketliliğin en aza indirilmesi için, Yığılca Merkez ilçe ve bağlı köylerde yaşayan vatandaşlara cuma günü saat 24.00'ten itibaren 14 gün süreyle ev izolasyonu uygulanmasına, bilgilendirme ve onam formunun Kaymakamlık koordinasyonunda muhtarlarca ve imamlarca vatandaşlara tebliğ edilmesine ve gerekli anonsların yapılmasına, ilçe dışından gelen vatandaşların güvenlik güçlerine bildirilmesine ve 14 gün süreyle ev izolasyonuna alınmasına karar verilmiştir."

Açıklamada ayrıca, Akçakoca ilçesinde ikinci bir emre kadar hafta sonları 2 gün boyunca giriş ve çıkışlara sınırlandırma getirildiği bildirildi.

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