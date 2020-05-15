GÜNCELLEME - Düzce'de iş yerinde silahla başından vurulan kişi hayatını kaybetti

AA

Polis ekipleri, Burhaniye Mahallesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine belirtilen iş yerine gitti.

Başından tabancayla vurulmuş halde bulunan iş yeri sahibi M.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.Ç, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin, olayla bağlantısı olduğu düşünülen ve dün gece aynı iş yerinde bulunan 3 şüpheli ile yine bağlantısı tespit edilen bir kişiyi daha gözaltına aldığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.