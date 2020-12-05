Düzce'de ısınmaya ilişkin nakdi yardımlar doğal gaz kullanımının teşvikine yönelik yapılacak

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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi (SİM) verilerine göre, hava kirliliğinde yaşanan artışla Düzce'nin, havası en kirli illerin başında gelmesi nedeniyle bir dizi kararlar alındı

Bu doğrultuda, Hava Kalitesi İndeksi'nin olumsuz anlamda yüksek değerlere ulaşmasındaki etkilerin tespiti ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve doğalgaz şirketi temsilcilerinin katılımıyla hava kalitesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Durum tespitinin ardından çözüm önerilerinin ele alındığı toplantı neticesinde hava kirliliğinin fazla olduğu düşünülen noktalarda, hava kirliliğine sebep olan kaynak tespitine yönelik ölçümler yapmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu en kısa sürede kente gönderilecek.

Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Bölge Müdürlüğünce de kentte bulunan 3 hava kalitesi ölçüm istasyonundan alınan veriler ışığında hava kirliliğine sebep olan kaynak tespiti için analizler yapılacak.

İl genelinde doğal gaz altyapısı hazır olan hanelerde doğalgaz kullanımına geçilmesi adına teşvik çalışmaları yapılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ihtiyaç sahibi ailelere ısınmaya yönelik sağlanan nakdi yardımlar doğal gaz kullanımının teşvikine yönelik yapılacak.