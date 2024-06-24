Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 iş yeri ile 1 ikamette yaptıkları aramada vücut geliştirmede kullanılan 291'i hap, 26'sı şişe, 1'i paket halinde çeşitli ürünler ile 8 cinsel içerikli hap ve 12 enjeksiyon iğnesi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılar M.İ.K. ve F.D. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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