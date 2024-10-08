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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düzce'de kamyonda çıkan yangında 150 tavuk öldü | Son dakika haberleri

        Düzce'de kamyonda çıkan yangında 150 tavuk öldü

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki kamyonda çıkan yangında yaklaşık 150 tavuk öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 02:42 Güncelleme: 08.10.2024 - 02:43
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        Kamyonda çıkan yangında 150 tavuk öldü
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        Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde seyreden S.T. idaresindeki canlı tavuk yüklü kamyon, Yeşilyayla mevkisinde arka lastiklerinden yanmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. Kamyonun dorse kısmına sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. AA'nın haberine göre; dorsenin kullanılamaz hale geldiği yangında, yaklaşık 150 tavuk öldü.

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