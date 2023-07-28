Düzce'de kamyonun açılan kasa kapağının çarptığı adam öldü
Düzce'de meydana gelen akılalmaz kazada, seyir halindeki kamyonun kasasının yan kapağı açılarak, yolda yürüyen 68 yaşındaki adama çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihiz adam, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Düzce'de seyir halindeki kamyonun açılan kasasının yan kapağının çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Rıdvan Ö. idaresindeki parke taşı yüklü kamyonun kasasının yan kapağı seyir halindeyken açıldı. Kapak, Kazukoğlu Mahallesi 3913. Sokak'taki evinden camiye yürüyen Mehmet S'ye (68) çarptı.
HASTANEDE ÖLDÜ
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Mehmet S. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre; hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Mehmet S'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI
Öte yandan, kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçan kamyonun şoförü Rıdvan Ö. polis tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.