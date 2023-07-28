Düzce'de kamyonun açılan kasa kapağının çarptığı adam öldü

Düzce'de seyir halindeki kamyonun açılan kasasının yan kapağının çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Rıdvan Ö. idaresindeki parke taşı yüklü kamyonun kasasının yan kapağı seyir halindeyken açıldı. Kapak, Kazukoğlu Mahallesi 3913. Sokak'taki evinden camiye yürüyen Mehmet S'ye (68) çarptı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Mehmet S. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre; hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Mehmet S'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.