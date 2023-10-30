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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düzce'de kapalı yolda kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

        Düzce'de park halindeki iş makinesine çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

        Düzce'de trafiğe kapalı yolda park halindeki iş makinesine çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 20:50 Güncelleme: 30.10.2023 - 20:50
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        Düzce'de kapalı yolda kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
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        Kuzey Çevre yolu Musababa mevkisinde, bakım ve onarım çalışması nedeniyle Karayolları ekiplerince ulaşıma kapatılan yola giren Samet Güler idaresindeki 81 ABV 133 plakalı motosiklet, park halinde duran silindire çarptı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Çarpmanın etkisiyle sürücü ile arkasındaki yolcu Berkecan Akçaoğlu yola savruldu. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Güler ile Akçaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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