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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düzce'de kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen taksiciyi dövdüler | Son dakika haberleri

        Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen taksiciyi dövdüler

        Düzce'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen taksi şoförü Oktay A. (45) darbedildi. O anlar kameraya yansırken, şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 16:51 Güncelleme: 29.11.2024 - 17:01
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        Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen taksiciyi meydan dayağı
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        Düzce'deki olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre taksici Oktay A., aracına binen 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etti. Çocuk, durumu babasına anlattı. Çocuğun babası da taksi durağına gelip, Oktay A. ile tartıştı. Tartışmayı duyan 2 kişi, taksiciyi darbetti; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Oktay A., kendisini dövenlerin elinden kaçıp kurtulurken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Oktay A. sığındığı bir iş yerinde gözaltına alındı, diğer 2 kişi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Soruşturma başlatıldı.

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