Düzce'de Kızılayın kuruluşunun 153. yılı anısına hatıra ormanı oluşturuldu

AA

Türk Kızılay Düzce Şubesince Türk Kızılayın kuruluşunun 153. yıl dönümü dolayısıyla 153 fidan dikilerek gökyüzüne 153 ay yıldızlı balon bırakıldı.

"153. Yıla 153 Fidan Kızılayın" sloganıyla düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan şube başkanı Halil Aydın, anlamlı bir günde doğaya katkıda bulunduklarını söyledi.

Türk Kızılayın 153 yıldır sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç insanların yardımına koştuğunu vurgulayan Aydın, "Dünyanın dört bir yanına yardım elini uzatan Kızılaya özel hatıra ormanı oluşturduk ve 153 fidan diktik. İnşallah Kızılay olarak daha fazla yardıma muhtaç kişilere el uzatacağız. Böyle güzel bir kurumun çatısı altında olmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Aydın, Kızılayın çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, yönetim kurulu üyeleri ve genç Kızılay gönüllülerinin de katıldığı etkinlikte, 153 fidan dikiminin ardından gökyüzüne 153 ay yıldızlı balon salındı.