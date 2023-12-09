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        Haberler Gündem Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı - Öne Çıkan Haberler

        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı

        Düzce'de yaşanan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, evleri su bastı, doğalgaz boruları patladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 20:53 Güncelleme: 09.12.2023 - 21:13
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        Düzce sağanağa teslim oldu
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        Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı.

        DOĞALGAZ BORULARI PATLADI

        Bazı evleri su basarken, doğalgaz boruları patladı.

        EVLERİ SU BASTI

        Düzce´de sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gölyaka ilçesindeki çeşitli mahallelerde derelerin taşması sonucu evleri su bastı.

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        KAMYONETLERE BİNEREK UZAKLAŞTILAR

        Vatandaşlar evlerinin durumunu cep telefonlarıyla görüntülerken, bazı vatandaşlar ise kamyonetlere binerek evlerinden uzaklaştılar.

        ASFALT ZEMİN ÇÖKTÜ

        Bu arada yine Gölyaka ilçesi Esen Mahallesi´nde aşırı yağışlar nedeniyle asfalt zeminin çökmesi sonucu doğalgaz borusu patladı.

        CADDELER GÖLE DÖNDÜ

        Ekipler bölgede tedbir alarak, patlayan borunun tamir edilmesi için çalışma başlattı.

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        #Düzce sağanak
        #haberler
        #Gölyaka
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