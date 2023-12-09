Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı
Düzce'de yaşanan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, evleri su bastı, doğalgaz boruları patladı
Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı.
DOĞALGAZ BORULARI PATLADI
Bazı evleri su basarken, doğalgaz boruları patladı.
EVLERİ SU BASTI
Düzce´de sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gölyaka ilçesindeki çeşitli mahallelerde derelerin taşması sonucu evleri su bastı.
KAMYONETLERE BİNEREK UZAKLAŞTILAR
Vatandaşlar evlerinin durumunu cep telefonlarıyla görüntülerken, bazı vatandaşlar ise kamyonetlere binerek evlerinden uzaklaştılar.
ASFALT ZEMİN ÇÖKTÜ
Bu arada yine Gölyaka ilçesi Esen Mahallesi´nde aşırı yağışlar nedeniyle asfalt zeminin çökmesi sonucu doğalgaz borusu patladı.
CADDELER GÖLE DÖNDÜ
Ekipler bölgede tedbir alarak, patlayan borunun tamir edilmesi için çalışma başlattı.