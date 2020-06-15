Düzce'de sağanak etkili oluyor

AA

Sabahın erken saatlerinden itibaren işe gitmeye başlayan sürücüler, araçlarıyla trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.D-100 kara yolunda seyreden araçlar, yolun bazı bölümlerinde oluşan su birikintilerinden dolayı güçlükle seyretti.Şehir merkezinde yayalar yağıştan korunmak için şemsiye ve yağmurluklarını ıslanmamak için tedbir aldı.