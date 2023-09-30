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        Haberler Gündem Düzce'de sağanak yağış! Yollar suyla doldu - Güncel haberler

        Düzce'de sağanak yağış! Yollar suyla doldu

        Düzce'de etkili olan sağanağın ardından kent merkezinde birçok noktada yollar sularla kaplanırken, iş yerlerini su bastı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 18:18 Güncelleme: 30.09.2023 - 18:18
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        Düzce'de sağanak yağış! Yollar suyla doldu
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        Düzce´de öğleden sonra başlayan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi.

        Etkili olan yağışın ardından kent merkezinde birçok noktada yollar ve alt geçitler sularla kaplandı. Sürücüler sularla kaplı yollar nedeniyle güçlükle ilerledi. Kentte 13 dakika etkili olan şiddetli yağmurun ardından Galericiler Sitesi ile Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerini de su bastı.

        Rögarların tıkanmasıyla birlikte suyla dolan işyerlerinde Düzce Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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