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        Düzce'de sürücülerden insanlık dersi

        Düzce'de sürücüler fermuar sistemiyle ambulansa yol verdi. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 21:58 Güncelleme: 25.12.2024 - 21:58
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        Sürücülerden insanlık dersi
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        Düzce'de sürücülerin fermuar sistemiyle ambulansa yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden ambulans, Öztürkler Kavşağı mevkisinde trafiğin sıkışması nedeniyle sirenlerini açtı.

        Bunun üzerine trafikteki diğer sürücüler, fermuar sistemini uygulayarak ambulansa yol verdi. Söz konusu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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