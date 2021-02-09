Düzce'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şubesi ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından Konuralp Mahallesi'nde bir eve şafak vakti operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu düşünülen bakır 2 balta ve 8 keski ile suç unsuru birçok malzeme ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edilen eserlerin tarihi değeri incelemenin ardından belirlenecek.