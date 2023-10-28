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        Haberler Gündem Düzce'de tarım aracının ezdiği kişi ağır yaralandı - Güncel haberler

        Düzce'de tarım aracının ezdiği kişi ağır yaralandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde, tarım aracının ezdiği kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 01:39 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:39
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        Tarım aracının ezdiği kişi ağır yaralandı
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        Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Kavganın ardından "pat pat" denilen tarım aracına binerek olay yerinden kaçmaya çalışan kimliği belirsiz kişiler, tarafları ayırmaya çalışan Ali Can Şahin'e çarparak uzaklaştı.

        Aracın ezerek yaraladığı Şahin, olay yerine gelen ambulansa alınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri pat pat'ı kullananların bulunması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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