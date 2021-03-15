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Düzce'de tartıştığı arkadaşını falçatayla öldüren Afganistan uyruklu şüpheli ile maktulün kardeşi adliyede

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Afganistan uyruklu kişinin tartıştığı arkadaşı tarafından falçatayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

Düzce'de tartıştığı arkadaşını falçatayla öldüren Afganistan uyruklu şüpheli ile maktulün kardeşi adliyede
AA

Üçköprü köyünde bir evde beraber yaşadığı Nur Muhammed'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ali Muhammedi ve olaya tanıklık eden maktulün kardeşi Kasım Muhammed ile aynı evde yaşadıkları ve iş yerinde birlikte çalıştıkları öğrenilen 5 şüphelinin jandarmadaki sorgusu tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Nur Muhammed ve maktulün kardeşi Kasım Muhammed adliyeye sevk edildi, diğer şüpheliler ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

- Olay

Üçköprü köyünde bir evde beraber yaşayan Nur Muhammed ile Ali Muhammedi arasında dün tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Muhammedi, Nur Muhammed'i falçatayla öldürmüştü.

Jandarma ekipleri, zanlı ile olaya tanıklık eden maktulün kardeşi ile aynı evde yaşadıkları ve iş yerinde birlikte çalıştıkları öğrenilen 5 kişiyi gözaltına almıştı.

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