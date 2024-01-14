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        Haberler Gündem Düzce'de TIR'a çarpan araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - Güncel haberler

        Düzce'de TIR'a çarpan araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

        Düzce'de önünde seyreden TIR'a çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 04:43 Güncelleme: 14.01.2024 - 04:44
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        TIR'a çarpan araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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        D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ilerleyen Barış D. idaresindeki hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Fatih P. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle takla attıktan sonra yan yatan hafif ticari araçtaki Yavuz Selim Aşık hayatını kaybetti, sürücü Barış D. ise yaralandı.

        Barış D, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazada hayatını kaybeden Aşık'ın cansız bedeni ise Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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