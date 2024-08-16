Düzce'de işçi servisi ile traktör çarpıştı: 8 yaralı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde traktöre çarpan işçi servisinde bulunan 8 kişi yaralandı
Giriş: 16.08.2024 - 21:10 Güncelleme: 16.08.2024 - 21:10
Bakacak köyü Değirmen mevkisinde tekstil işçilerini taşıyan H.A. idaresindeki minibüs, G.A. yönetimindeki traktöre çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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