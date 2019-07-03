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Düzce'de uyuşturucu operasyonu

AA

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı

Düzce

Düzce'de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölyaka ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda 30 uyuşturucu nitelikli hap ve 4 dinamit lokumu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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