Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap, bir hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 735 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Tutuklanan şüphelilerden uyuşturucu aldığı tespit edilen 1 kişi hakkında da "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.