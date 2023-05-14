Düzce Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Düzce Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Düzce başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Düzce Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Düzce seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Düzce Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Düzce Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 92.25 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:08 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 91.3 oldu. Düzce Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 164.786 oyla yüzde 68.39 - Kemal Kılıçdaroğlu: 60.474 oyla yüzde 25.10 - Sinan Oğan: 14.738 oyla yüzde 6.12 - Muharrem İnce: 959 oyla yüzde 0.40 aldı. Düzce 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Düzce Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 92.18 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:08 itibarıyla yüzde 84.9 oranında açıldı. 2023 Düzce milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 156.496 oyla yüzde 70.98 - Millet İttifakı: 49.321 oyla yüzde 22.37 - Ata İttifakı: 3.783 oyla yüzde 1.72 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.560 oyla yüzde 1.16 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 292 oyla yüzde 0.12 aldı. Saat 21:08 itibarıyla 2023 Düzce milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

