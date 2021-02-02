AA

Çeşitli meslek gruplarından oluşan Düzce Hayvanları Koruma Derneği Bipativer üyesi kadınlar, soğuk kış günlerinde üşüyen sokak hayvanları için harekete geçti.Kulübe yapma isteklerini Dernek Başkanı Dursun Altıntaş'a ileten kadınlar, Düzce Belediyesi ve hayvanseverlerin desteğiyle keski, çivi, matkap ve tahta gibi birçok malzeme temin etti.

Bir hayvanseverin oluşturduğu atölyede marangoz gibi çalışan gönüllü kadınlar, ürettikleri kulübeleri talep edilen noktalara ulaştırıyor.İlk etapta sınırlı sayıda yapmayı düşündükleri yuva sayısını artırarak seri üretime geçen kadınlar, yardımseverlikleriyle örnek oluyor.

- "Bağış yaptıkları kulübelere sevdiklerinin isimlerini veriyorlar"

Dernek Başkanı Dursun Altıntaş, AA muhabirine, dernekte çok ciddi gönüllü projelere imza atıldığını, kadınların bu anlamda oldukça istekli olduğunu anlattı.Kış şartlarında engelli hayvanlar ve yavrular için ilk etapta 100 kulübe yapmayı hedeflediklerini belirten Altıntaş, "Bu konu gönüllülerimizden geldi, biz de üzerine çalışıp tartıştık. Hafta sonları gönüllü olarak bunu yapabileceklerini söylediler ve bu işe girdik. Şu anda hızla çalışıyoruz." dedi.

Düzce Belediyesi ve hayvanseverlerden büyük destek aldıklarını vurgulayan Altıntaş, şöyle konuştu:

"Düzce Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile bazı işletmeler büyük destek oldu. Çalışmalarımızı hızlıca yürütüyoruz, amacımız bu sayıyı çok fazla artırmak. Bunun için yeni bağışlara ihtiyaç var. Bunu bir kampanyaya çevirdik, sosyal medyadan çağrıda bulunduk. Şu anda bizden kulübe talep edenler, bağış yapıyor. İnsanlar bağış yaptıkları kulübelere sevdiklerinin isimlerini veriyorlar. Para karşılığı bir iş yapmıyoruz, tamamen bağış ve gönüllülük. 'Sevdikleriniz için siz de bir kulübe yaptırın.' diyoruz."

Altıntaş, kadınların, hayvanların aç kalmaması ve üşümemesi için marangoz ustası gibi çalıştığını dile getirerek, "İçlerinde doktoru, avukatı, öğretmeni, ev hanımı, işçisi ve öğrencisine kadar birçok kadın var. Testere, matkap ve zımbayla iş güvenliğini bırakmadan inanılmaz çalışma yürütüyorlar. Montajından boyasına kadar el becerilerini kullanarak ne gerekiyorsa yapıyorlar. Bu, diğer illere de örnek oluyor. Türk kadınının yapamayacağı bir şey yoktur." ifadesini kullandı.

- "Testere ve keserle tanışmama, sokak hayvanları vesile oldu"

Gönüllü kadınlardan Saliha Caklı da hayvanların soğuktan üşüdüğünü görünce vicdani olarak neler yapabileceğini düşünüp bu yola çıktığını vurgulayarak, "Sokak hayvanları üşümesin.' diye 100 kulübe hedefiyle yola çıktık ama bunun üzerine çıkmak, duyarlı vatandaşların sayesinde oluyor. Gönüllü olarak buraya gelip kulübe imal ediyoruz. Daha önce testere ve keserle tanışmışlığım yoktu, sokak hayvanların vesilesiyle oldu." diye konuştu.Üniversite öğrencisi Ecem Yaren Barut ise hayvanları yaptıkları kulübe içinde görünce mutluluk duyduğunu kaydetti.