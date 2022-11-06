Otomobille minibüsün çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında D-100 karayolu Olimpiyat kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ahmet Semih Semizallı yönetimindeki 18 ACA 900 plakalı otomobil ile Sezgin Yıldız'ın kullandığı 81 DG 137 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Minibüs, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-11-06 21:31:54



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