Düzce'de topladıkları mantarları yiyen 1 kişi öldü, 2'si yoğun bakımda

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE´nin Gümüşova ilçesinde, ormandan topladıkları mantarları yiyen 3 kişi, zehirlendi. Yusuf Yavuz (62) yaşamını yitirirken, eşi ve gelininin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Olay, gece Gümüşova ilçesi Yeni Mahalle´de meydana geldi. Yusuf Yavuz, eşi Emine Yavuz ve gelini Tuğba Yavuz ile hafta sonu ormandan topladıkları mantarlardan yemek yaparak yedi. Aileden haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde 3 kişiyi baygın buldu. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılan 3 kişi, buradan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Yusuf Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, eşi ve gelininin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Gümüşova Tezcan SOLMAZ
2022-11-07 11:20:27
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