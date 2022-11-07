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Düzce'de topladıkları mantarları yiyen 1 kişi öldü, 2'si yoğun bakımda

DHA

Düzce'de topladıkları mantarları yiyen 1 kişi öldü, 2'si yoğun bakımda


Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE´nin Gümüşova ilçesinde, ormandan topladıkları mantarları yiyen 3 kişi, zehirlendi. Yusuf Yavuz (62) yaşamını yitirirken, eşi ve gelininin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Olay, gece Gümüşova ilçesi Yeni Mahalle´de meydana geldi. Yusuf Yavuz, eşi Emine Yavuz ve gelini Tuğba Yavuz ile hafta sonu ormandan topladıkları mantarlardan yemek yaparak yedi. Aileden haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde 3 kişiyi baygın buldu. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılan 3 kişi, buradan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Yusuf Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, eşi ve gelininin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Gümüşova Tezcan SOLMAZ
2022-11-07 11:20:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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