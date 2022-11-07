Düzce'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi öldü (2)

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EŞİ VE GELİNİ DE KURTARILAMADI

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, ormandan topladıkları mantarları yiyen Yusuf Yavuz'un ardından yoğun bakımda tedavi gören eşi Emine Yavuz ile gelini Tuğba Yavuz da hayatını kaybetti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Düzce / Gümüşova Tezcan SOLMAZ

2022-11-07 17:27:54



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