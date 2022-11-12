Düzce depreminin 23'üncü yıl dönümünde acılar tazelendi (2)

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'ÇÖK, KAPAN, TUTUN' TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

12 Kasım Düzce depreminin 23'üncü yıl dönümünde Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Çök, kapan, tutun' tatbikatı kapsamında Düzce Anıtpark'ta toplanan vatandaşlar, tatbikata katılım gösterdi. Tatbikat kapsamında 18.57'de cep telefonlarına gelen bildirim sonrası yüzlerce kişi yere çöktü. Daha sonra depremin bittiği yönünde haber verilmesiyle vatandaşlar çöktükleri yerden kalktı. Ayrıca, Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti milletvekilleri Ayşe Keşir ve Fahri Çakır ile MHP Milletvekili Ümit Yılmaz da AFAD tarafından getirilen deprem simülasyonu TIR'ında deprem anlarını yaşadı. Protokol üyeleri simülasyonda sarsıntının başlamasıyla birlikte yere çöküp kapandı. (DHA)Murat KÜÇÜKTezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Murat KÜÇÜKTezcan SOLMAZ

2022-11-12 19:33:05



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